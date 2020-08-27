«В городе должен появиться Миттеран». Петербургские архитекторы и девелоперы обсудили перспективы появления в городе иностранных проектов

Чтобы в Петербурге стало больше хорошей архитектуры, властям и девелоперам стоит привлекать к созданию проектов иностранных архитекторов. Такое мнение 27 августа высказал ректор Санкт-Петербургского государственного академического института имени И. Е. Репина Сергей Михайловский на онлайн-конференции «РБК Петербург» и проекта Retrogradu.Net.

«Газпром» мог построить небоскреб на Охте, если б его проектировал, положим, Херцог и де Мёрон, Жан Нувель или кто-то еще. Они бы прошли через тернии, они бы взяли партнеров русских, они бы осуществили вещь, она бы обсуждалась, она бы дала импульс развитию архитектуры. У нас в футбольной команде «Зенит» нашей любимой кто играет? Играют мировые звезды. Ничего в этом страшного нет. Почему город закрыт? Полностью закрыт? Это дорого, я понимаю, это невыгодно и т. д., но если мы хотим хорошую архитектуру, давайте просто поставим эксперимент — сделаем выставку этого архитектора, посмотрим, создадим для него условия — город создаст для него условия. Должна быть воля. В городе должен появиться Миттеран, который, собственно, своей волей создал этот большой проект. И благодаря Миттерану в Париже появились многие здания — Институт арабского мира в Латинском квартале, лучшая из национальных библиотек», — заявил историк архитектуры.