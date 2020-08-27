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27.08.2020 16:12
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«В городе должен появиться Миттеран». Петербургские архитекторы и девелоперы обсудили перспективы появления в городе иностранных проектов

Чтобы в Петербурге стало больше хорошей архитектуры, властям и девелоперам стоит привлекать к созданию проектов иностранных архитекторов. Такое мнение 27 августа высказал ректор Санкт-Петербургского государственного академического института имени И. Е. Репина Сергей Михайловский на онлайн-конференции «РБК Петербург» и проекта Retrogradu.Net.

«Газпром» мог построить небоскреб на Охте, если б его проектировал, положим, Херцог и де Мёрон, Жан Нувель или кто-то еще. Они бы прошли через тернии, они бы взяли партнеров русских, они бы осуществили вещь, она бы обсуждалась, она бы дала импульс развитию архитектуры. У нас в футбольной команде «Зенит» нашей любимой кто играет? Играют мировые звезды. Ничего в этом страшного нет. Почему город закрыт? Полностью закрыт? Это дорого, я понимаю, это невыгодно и т. д., но если мы хотим хорошую архитектуру, давайте просто поставим эксперимент — сделаем выставку этого архитектора, посмотрим, создадим для него условия — город создаст для него условия. Должна быть воля. В городе должен появиться Миттеран, который, собственно, своей волей создал этот большой проект. И благодаря Миттерану в Париже появились многие здания — Институт арабского мира в Латинском квартале, лучшая из национальных библиотек», — заявил историк архитектуры.

Президент группы RBI Эдуард Тиктинский вспомнил о своем опыте работы с испанским архитектором Рикардо Бофиллом, который разработал проекты нескольких жилых комплексов в Петербурге. Предприниматель отметил, что сотрудничество с иностранными мастерами — это большая нагрузка на девелопера, который должен быть достаточно квалифицирован для этого.

Размышляя о заказчике, который может проявить волю и подтолкнуть развитие архитектуры, член Союза архитекторов Роман Герасимов привел в пример компанию «Газпром нефть». Она строит на Охтинском мысе общественно-деловой комплекс с ландшафтным парком по проекту японской компании Nikken Sеkkei, победившей в конкурсе.

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Комментарии (3)

Kot Piter
Я правильно понимаю, что RBI продолжит лепить то "гуано", которое уже лепит, но под прикрытием зарубежных архитекторов?
Альфонс До Дэ
Франсуа - первое, что вылезло из головы при прочтении заголовка...
piterez
Господа! А кто нам раньше мешал привлекать зарубежных архитекторов? А когда у нас проводился последний международный конкурс по архитектуре? Забыли...
Нынешней власти ни то что, зарубежные ей и отечественные архитекторы не нужны... Есть очень много молодых нестандартных, нетиповых и непривычных архитекторов, но засилье консерватизма и убогости не дает им пробиться... Зарубежные архитекторы хорошие, но дорогие, причем 70% стоимости проекта - это только бренд... Екатерина вторая приглашала бедных и нищих, неплохих архитекторов и в итоге добилась величественности и выдержанности в архитектуре бывшей столицы, после чего появились и достойные российские архитекторы... Стоит возродить традицию и добиться того, чтобы в Санкт-Петербурге, как минимум, на 30% архитектурных решений приглашались эксперты или архитекторы из-за рубежа!
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