Сотрудник дорожно-патрульной службы УМВД по Владивостоку пострадал в результате дорожного конфликта. Его оппонент, по данным СМИ, — известная в городе личность. Инцидент произошёл минувшим вечером на проспекте 100 Лет Владивостоку. Как сообщает 27 августа УМВД Приморья, 26-летний полицейский был в гражданской одежде, не на службе (это был его выходной день). Он госпитализирован в тяжёлом состоянии. Личность его оппонента установлена, проводится комплекс мероприятий, направленных на его задержание. «В ходе проверки будут тщательно и объективно изучены все обстоятельства происшествия. По её результатам будет принято решение в соответствии с Российским законодательством», — отмечается в сообщении.

По данным ИА DEITA.RU, человек с ножом — детский тренер по кудо, он ехал на своей «Тойоте Краун». Источник ИА PrimaMedia утверждает, что он ведёт переговоры с полицией и собирается в ближайшее время прийти с повинной.

Кадр из видео в YouTube

VL.RU передаёт, что конфликт возник между двумя или тремя автомобилистами в пробке. Очевидцы в соцсетях рассказывают разное. Кто-то говорит, что конфликтовали люди из трёх машин: тренер из Toyota Crown, мужчины из Subaru Pleo и неустановленной чёрной машины. По одной из версий, полицейский не нападал, а хотел забрать нож. Многие отмечают, что это было уже продолжение конфликта. Изначально его якобы спровоцировал мужчина в хаки, которому не понравилась манера езды водителя Toyota Crown. Он подошёл к «Тойоте», её водитель начал кричать: «Что ты подходишь?», «Что тебе надо?» и ударил нападавшего. Тот пошатнулся, чуть не упал, вернулся в свою машину. Они проехали несколько метров, затем зажали Crown, и из Subaru вышли уже двое мужчин — зачинщик и полицейский в гражданском.

Водитель «Тойоты» попал ножом полицейскому в ногу и, видимо, перебил артерию. Он потерял много крови, ему сделали операцию. Сейчас его состояние всё ещё оценивается как тяжёлое, отмечает ИА DEITA.RU.