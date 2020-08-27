После акции на Казанском мосту в поддержку белорусской оппозиции в Петербурге задержали активистку из Мурманска
Одну из участников акции в поддержку жителей Белоруссии, протестующих против результатов президентских выборов, задержали в Петербурге. От «места преступления» она отошла на 100 метров.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» 27 августа, группа молодых людей накануне около 15.30 вышла на Казанским мост. Активисты растянули баннер с бело-красно-белым флагом, зажгли файеры, а также сделали надпись краской из аэрозольного баллончика на асфальте «Жыве Беларусь». Акция продлилась всего несколько минут, и, когда в районе 16 на мост прибыл наряд полиции, то застал там только горожан и немногочисленных из-за пандемии туристов.
Достаточно быстро сотрудники полиции установили участников мероприятия, и около семи вечера у станции метро «Невский проспект» в 100 метрах от моста задержали 20-летнюю уроженку Мурманска Марину-Викторию Нагорных.
В отношении нее составлен протокол об административно правонарушении по статье «нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».
Массовые акции протеста проходят в Минске две недели, со дня президентских выборов 9 августа. Белорусы сначала были недовольны официальными результатами, согласно которым у Лукашенко больше 80 процентов голосов, затем пылу добавили жестокие задержания избиения в изоляторах. Несколько человек за время протестов по всей стране погибли.