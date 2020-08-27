Одну из участников акции в поддержку жителей Белоруссии, протестующих против результатов президентских выборов, задержали в Петербурге. От «места преступления» она отошла на 100 метров.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» 27 августа, группа молодых людей накануне около 15.30 вышла на Казанским мост. Активисты растянули баннер с бело-красно-белым флагом, зажгли файеры, а также сделали надпись краской из аэрозольного баллончика на асфальте «Жыве Беларусь». Акция продлилась всего несколько минут, и, когда в районе 16 на мост прибыл наряд полиции, то застал там только горожан и немногочисленных из-за пандемии туристов.