Ученые придумали новый способ борьбы с коронавирусом

Бразильские ученые выяснили, что шансов заболеть новой инфекцией больше у тех, кто склонен к ожирению. Вирус активно взаимодействует с жиром в организме человека.



Как пишет 26 августа РИА Новости со ссылкой на исследование института имени Освальдо Круса, специалисты исследовали анализы пациентов с COVID-19 и выяснили, что для COVID-19 характерно повышенное накопление липидных капель в организме. Эти тела находятся в жировой ткани, связаны с метаболизмом, а помимо этого влияют на воспалительные процессы.

