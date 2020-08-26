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26.08.2020 16:31
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Ученые придумали новый способ борьбы с коронавирусом

Бразильские ученые выяснили, что шансов заболеть новой инфекцией больше у тех, кто склонен к ожирению. Вирус активно взаимодействует с жиром в организме человека.

Как пишет 26 августа РИА Новости со ссылкой на исследование института имени Освальдо Круса, специалисты исследовали анализы пациентов с COVID-19 и выяснили, что для COVID-19 характерно повышенное накопление липидных капель в организме. Эти тела находятся в жировой ткани, связаны с метаболизмом, а помимо этого влияют на воспалительные процессы.

Также коронавирус способен использовать указанные молекулы как платформу для воспроизведения.

«Воздействие на липидные тела, которые активно участвуют в вирусном цикле, может влиять на течение COVID-19 у человека и замедлять его распространение в организме», — говорится в исследовании.

Исследование случаев коронавируса уже показало, что риск тяжелой формы COVID-19 или летального исхода при данном заболевании повышается при наличии у пациента ожирения или диабета.

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