Молдавский президент готов немедленно привиться «Спутником V»
Президент Молдавии Игорь Додон подтвердил готовность первым из жителей республики испытать на себе российскую вакцину от коронавируса, он заявил это на встрече с послом РФ в стране, о чём написал в Facebook.
Провел рабочую встречу с Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым. Обсудили ряд вопросов,...Опубликовано Igor Dodon Вторник, 25 августа 2020 г.
«Отдельно затронули проблему получения российской вакцины от коронавируса, и в связи с этим я подтвердил свою готовность испытать ее на себе», — отметил президент. По его словам, на встрече с послом РФ обсуждались также вопросы, касающиеся развития стратегического партнерства между двумя государствами, стороны высказались за дальнейшее их укрепление. Кроме того, Додон выразил благодарность России за готовность безвозмездно передать пострадавшим от засухи фермерам Молдавии 40–50 тыс. тонн горючего.
Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, она получила название «Спутник V».