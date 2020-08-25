Дачный сезон в Петербурге заканчивается, сезон квартирных краж открыт
Петербуржцы начали массово возвращаться с дач, в полицию потекли сообщения о квартирных кражах. Воры берут не только золото и рубли, но и коньяк и постельное белье.
Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 августа в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, полиция Невского района расследует квартирную кражу на сумму более миллиона рублей. В правоохранительные органы в понедельник пришел 54-летний владелец квартиры на улице Подвойского. Он вернулся домой после выходных на даче и обнаружил, что воры взломали обе двери в его квартиру и вынесли оттуда больше 300 тысяч деньгами и более 700 тысяч в золотых украшениях. Всего ущерб потерпевший оценил в сумму 1 190 000 рублей.
Примерно в то же время уже в Кировское УМВД обратилась 82-летняя жительница дома на проспекте Народного Ополчения. Пенсионерка не была дома с 16 по 24 августа. Вернувшись с дачи, она увидела, что дверь взломана, а из квартиры пропали 155 000 рублей, бутылка коньяка и два комплекта постельного белья.
Еще одна квартирная кража произошла в Петроградском районе с 21 по 24 августа. 62-летняя жительница Большой Посадской улицы, вернувшись домой, не нашла 4500 евро, сережек из белого металла с бриллиантами, золотых сережек и 4 золотых цепочек. Ущерб она ценила в 600 тысяч рублей.