Дачный сезон в Петербурге заканчивается, сезон квартирных краж открыт

Петербуржцы начали массово возвращаться с дач, в полицию потекли сообщения о квартирных кражах. Воры берут не только золото и рубли, но и коньяк и постельное белье.



Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 25 августа в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, полиция Невского района расследует квартирную кражу на сумму более миллиона рублей. В правоохранительные органы в понедельник пришел 54-летний владелец квартиры на улице Подвойского. Он вернулся домой после выходных на даче и обнаружил, что воры взломали обе двери в его квартиру и вынесли оттуда больше 300 тысяч деньгами и более 700 тысяч в золотых украшениях. Всего ущерб потерпевший оценил в сумму 1 190 000 рублей.

