Медведь напал на охотников на Чукотке. Хищника привлекла туша моржа
Бурые медведи напали на группу морских охотников на Чукотке. Хищников привлекла туша моржа, которую мужчины разделывали на берегу.
Инцидент произошел у села Энурмино, сообщил 24 августа РИА Новости председатель территориально-соседской общины «Дауркин» Станислав Таёном.
«Охотники из села добыли моржа и разделывали его на берегу. Там кругом скалы, и они не заметили, как подошли два бурых медведя. Один зверь отошел, а второй напал на охотников», - рассказал председатель. Мужчины попытались убежать, но медведь успел схватить одного из них. В итоге хищника застрелили, а охотника госпитализировали в тяжелом состоянии.
Врач районной больницы сказал, что пока перевозка пациента в Анадырь не требуется.