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24.08.2020 08:06
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Медведь напал на охотников на Чукотке. Хищника привлекла туша моржа

Бурые медведи напали на группу морских охотников на Чукотке. Хищников привлекла туша моржа, которую мужчины разделывали на берегу.

Инцидент произошел у села Энурмино, сообщил 24 августа РИА Новости председатель территориально-соседской общины «Дауркин» Станислав Таёном.

«Охотники из села добыли моржа и разделывали его на берегу. Там кругом скалы, и они не заметили, как подошли два бурых медведя. Один зверь отошел, а второй напал на охотников», - рассказал председатель. Мужчины попытались убежать, но медведь успел схватить одного из них. В итоге хищника застрелили, а охотника госпитализировали в тяжелом состоянии.

Врач районной больницы сказал, что пока перевозка пациента в Анадырь не требуется.

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Комментарии (4)

OldObyvatel
Еще Лифшиц говорил: "Делиться надо!"
Вот путин делится, потому и не нападают...
hal9000
Потомучто голодные..дали б им кусок они б и ушли это женщина медведица напала..медведи мужики ленивые..охотятся и нападают тока медведицы потому что им детей надо кормить и мужикам поспать тока и лапу пососать
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