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23.08.2020 17:27
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Лавров рассказал о неуязвимости России благодаря оружию

Разработанные и еще создаваемые в России образцы оружия делают территорию страны неуязвимой от внешних угроз. А таких, по мнению министра иностранных дел Сергея Лаврова, немало.

Министр выступил на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» в Подмосковье 23 августа. Он посчитал необходимым сообщить подрастающему поколению, что «те новые вооружения, о которых уже объявлено, и те новые вооружения, над которыми работают наши соответствующие конструкторские бюро, будут гарантированно обеспечивать неуязвимость территории нашей страны от угроз». К сожалению Лаврова, планов по созданию вокруг России таких угроз немало.

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Комментарии (15)

Brit
Лавров напоминает мне престарелого гея. Только он, Киркоров, Басков и Моисеев постоянно посещают солярий.
260657101
Так как в России отсутствует собственное производство микроэлектроники, то и никакого современного оружия в принципе быть не может. Все что есть из оружия, это советское наследие, кго модернизация или усовершенствование. А как тут верно заметили, сентенции Лаврова про оружие и надежда на него, не более чем саморасписование в полной профнепригодности как министра иностранных дел.
Урус-Баши
При весьма скромных затратах на оборону, по сравнению, например, с США, говорить об оружии и его преимуществе, по крайней мере, не скромно. Оборонных предприятий в десятки раз меньше, чем при СССР, количество персонала на этих предприятиях тоже в десятки раз меньше. Поэтому, единицы сделанных экземпляров выдаются за великое достижение. К тому же, импортные комплектующие есть в любом вооружении, кроме автомата. Микропроцессоры где сделаны? В Ю-В Азии? Разработаны у нас, возможно, но где делаются? Каков процент от чисто импортных комплектующих? Сколько специалистов подготовили для высокотехнологичного производства? Почему везде только спорт и вооружение? Молчим о достижениях в науке, технологиях и производстве. Сколько заводов открылось за последние годы? В них станки отечественные или импортные? Путину бутылку нефти приволокли. Другого ничего не было.
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