Лавров рассказал о неуязвимости России благодаря оружию

Разработанные и еще создаваемые в России образцы оружия делают территорию страны неуязвимой от внешних угроз. А таких, по мнению министра иностранных дел Сергея Лаврова, немало.



Министр выступил на молодежном образовательном форуме «Территория смыслов» в Подмосковье 23 августа. Он посчитал необходимым сообщить подрастающему поколению, что «те новые вооружения, о которых уже объявлено, и те новые вооружения, над которыми работают наши соответствующие конструкторские бюро, будут гарантированно обеспечивать неуязвимость территории нашей страны от угроз». К сожалению Лаврова, планов по созданию вокруг России таких угроз немало.

