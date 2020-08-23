В Петербурге скончались ещё десять горожан с коронавирусом

Число умерших с коронавирусом петербуржцев увеличилось до 2 342. В городе подтвердились ещё десять смертей. Об этом 23 августа сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Петербург занимает второе место по этому показателю в списке российских городов. На первом находится Москва с 11 новыми смертями горожан с COVID-19, на втором — Московская область с пятью.

В северной столице также подтвердились ещё 63 случая выздоровления от коронавируса, общее число переболевших выросло до 25 150.

Прирост новых случаев заболевания COVID-19 в Петербурге уже несколько дней держится на примерно одном уровне. Сегодня — плюс 180, а всего с начала пандемии — 35 191.