Петербург на втором месте по приросту заболевших. В городе снова почти две сотни новых случаев заражения

Третьи сутки в Петербурге статистику заболевших коронавирусом пополняют более 180 человек. 23 августа не стало исключением.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за сутки в статистику по Петербургу были включены 180 случаев заражения. Таким образом, город вернулся к цифрам конца июля.

Всего в городе 35 191 случай заражения, 25150 поправились. Отмечается, что в Москве 23 числа зарегистрировано самое низкое за август количество новых случаев — 611, столица все еще на первом месте.