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23.08.2020 10:53
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Петербург на втором месте по приросту заболевших. В городе снова почти две сотни новых случаев заражения

Третьи сутки в Петербурге статистику заболевших коронавирусом пополняют более 180 человек. 23 августа не стало исключением.

По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, за сутки в статистику по Петербургу были включены 180 случаев заражения. Таким образом, город вернулся к цифрам конца июля.

Всего в городе 35 191 случай заражения, 25150 поправились. Отмечается, что в Москве 23 числа зарегистрировано самое низкое за август количество новых случаев — 611, столица все еще на первом месте.

По стране за сутки 4852 случая, всего — 956 749.

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Комментарии (8)

Alex000
Честно - коровавирус уже не интересен и не вызывает никаких эмоций, кроме негатива по поводу паники вокруг него и попытки ущемления гражданской свободы на этом фоне.
dragvs
Ну и ладно. У нас воспитатель в садике ходила охрипшая, потом ребёнок с соплями, потом у меня горло заболело, сейчас жена заболела, коллега заболел. Коронавирус? Всем наплевать, тесты никто не делает.
bluxer
Опять ни слова про герпес, ротавирус и гепатит. Сколько заболело за сутки? Сколько умерло?
Почему скрываете от нас правду?
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