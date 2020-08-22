Солнечная неделя в Петербурге закончится ливнями, грозами и усилением ветра

Последний день уходящей недели не сулит петербуржцам хорошей погоды. Солнце скроется за тучами, которые накроют большую часть города.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», уже этой ночью в Петербурге выпадут осадки, дождь также будет идти утром и днём 23 августа. Местами возможны ливни с грозами.

Порывы южного, юго-западного ветра будут достигать 7-12 метров в секунду. Ночью и утром в прибрежных районах они усилятся до 15 метров в секунду.

В ГУ МЧС по Петербургу предупредили, что при непогоде важно соблюдать меры предосторожности. С ними можно ознакомиться на официальном сайте городского ведомства.