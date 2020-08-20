Минэкономразвития увидел улучшение ситуации с ВВП России в июле

Российская экономика сократилась на 4,7% в годовом выражении в июле, сообщило Минэкономразвития в опубликованной 20 августа «Картине деловой активности». По итогам июня этот показатель составлял - 6,4%.

«По оценке Минэкономразвития России, в июле продолжилось улучшение динамики ВВП – падение сократилось до -4,7% г/г по сравнению с -6,4%1 г/г в июне», - говорится в сообщении.

В целом, как рассказали в МЭР, за 7 месяцев 2020 года ВВП России сократился на 3,8% в годовом выражении.

Отмечается, что наиболее активное восстановление в июле наблюдалось в секторах, ориентированных на потребительский спрос. Спад оборота розничной торговли, по данным ведомства, сократился до 2,6 % в годовом выражении после 7,7% в июне, преимущественно за счет непродовольственного сегмента, где спад замедлился до 2,7% после 11,3% в июне.