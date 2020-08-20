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20.08.2020 22:10
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Минэкономразвития увидел улучшение ситуации с ВВП России в июле

Российская экономика сократилась на 4,7% в годовом выражении в июле, сообщило Минэкономразвития в опубликованной 20 августа «Картине деловой активности». По итогам июня этот показатель составлял - 6,4%.

«По оценке Минэкономразвития России, в июле продолжилось улучшение динамики ВВП – падение сократилось до -4,7% г/г по сравнению с -6,4%1 г/г в июне», - говорится в сообщении.

В целом, как рассказали в МЭР, за 7 месяцев 2020 года ВВП России сократился на 3,8% в годовом выражении.

Отмечается, что наиболее активное восстановление в июле наблюдалось в секторах, ориентированных на потребительский спрос. Спад оборота розничной торговли, по данным ведомства, сократился до 2,6 % в годовом выражении после 7,7% в июне, преимущественно за счет непродовольственного сегмента, где спад замедлился до 2,7% после 11,3% в июне.

«В сфере услуг обороты остаются существенно ниже уровней прошлого года в условиях сохранения ограничений, направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекции», - отмечают в МЭР.

При этом ведомство отмечает улучшение ситуации в этом сегменте: темпы падения объема платных услуг населению замедлились до 25,5% с -31,4% в июне, оборота общественного питания – до 28,2% после 42,9%.

Как отметила замминистра экономического развития Полина Крючкова, данные по ВВП за июль оказались лучше предварительных прогнозов и позволяют говорить о продолжении постепенного восстановления экономики.

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Комментарии (2)

Modest_5e4ce41f7533b
Попробуй они ее не увидеть.
Агроном аэродрома
А что, с Владимиром Владимировичем ситуация была не очень? Ой вэй!!
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