ГУ МВД планирует объединить отделы полиции двух самых спокойных районов Петербурга

В полиции Петербурга в ближайшей перспективе может стать на одно подразделение меньше. Как стало известно «Фонтанке» 20 августа, правовое управление главка выдало положительную резолюцию на планы руководства ГУ МВД об объединении двух ОМВД.



По данным нашего издания, речь идет об отделах внутренних дел Кронштадтского и Курортного районов. Это, если верить ежегодной статистике совершенных преступлений, самые спокойные районы города. Кронштадт — в силу своих островных особенностей и малонаселенности, Курортный — из-за фактического статуса пригорода с малоэтажными и коттеджными постройками, куда люди чаще приезжают отдыхать.

