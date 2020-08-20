ГУ МВД планирует объединить отделы полиции двух самых спокойных районов Петербурга
В полиции Петербурга в ближайшей перспективе может стать на одно подразделение меньше. Как стало известно «Фонтанке» 20 августа, правовое управление главка выдало положительную резолюцию на планы руководства ГУ МВД об объединении двух ОМВД.
По данным нашего издания, речь идет об отделах внутренних дел Кронштадтского и Курортного районов. Это, если верить ежегодной статистике совершенных преступлений, самые спокойные районы города. Кронштадт — в силу своих островных особенностей и малонаселенности, Курортный — из-за фактического статуса пригорода с малоэтажными и коттеджными постройками, куда люди чаще приезжают отдыхать.
Разумность грядущего объединения в главке подкрепляют тем, что, согласно приказу МВД от 2011 года, отдел министерства создается в муниципальном образовании с численностью более 50 тысяч человек. Кронштадтское ОМВД, например, обслуживает нужды чуть более 44 тысяч человек.
Согласно планам главка, работа межмуниципального отдела будет осуществляться на территории Кронштадта, Зеленогорска, Сестрорецка, поселков Песочный, Комарово, Репино, Серово, Смолячково, Белоостров, Ушково и Молодежное. Общая численность населения в них порядка 120 тысяч человек.
Пока неизвестно, все ли сотрудники из ныне работающих в ОМВД автоматически перейдут в новое подразделение.