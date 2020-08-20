Теплоход за 3 млрд рублей исчез с радаров по пути из Петербурга в Москву
Новейший российский теплоход «Мустай Карим», который после ремонта в Петербурге направлялся в Москву, исчез из сервисов слежения за передвижениями водного транспорта.
Как заметила «Фонтанка» 20 августа, а также участники профильного сообщества корабелов «Кают-компания», передвижения судна больше не отображаются в сервисах MarineTraffic и VesselFinder. Последний раз он отмечался 18 августа в 16:15 в районе Подпорожья на реке Свирь.
«Технически совершать движение с выключенными передатчиками AIS возможно, но делается это в редких случаях острой необходимости сокрытия судна», — отмечают участники сообщества.
«Фонтанка» направила запрос в пресс-службу компании «Водоходъ» — оператора судна. Генеральный директор Ришат Багаутдинов попросил корреспондента связаться с ним позднее.
Напомним, что в начале августа единственный за 60 лет построенный в России новый теплоход вместо первого рейса из Петербурга срочно отправился в док Канонерского судоремонтного завода. Во время перехода в Северную столицу появилась неисправность винто-рулевой колонки (ВРК).
17 августа он отправился в столицу, чтобы 22-го числа взять на борт первых пассажиров. Его ночной проход под мостами в Петербурге засняли очевидцы.