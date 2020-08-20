Новейший российский теплоход «Мустай Карим», который после ремонта в Петербурге направлялся в Москву, исчез из сервисов слежения за передвижениями водного транспорта.



Как заметила «Фонтанка» 20 августа, а также участники профильного сообщества корабелов «Кают-компания», передвижения судна больше не отображаются в сервисах MarineTraffic и VesselFinder. Последний раз он отмечался 18 августа в 16:15 в районе Подпорожья на реке Свирь.