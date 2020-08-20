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20.08.2020 14:55
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Теплоход за 3 млрд рублей исчез с радаров по пути из Петербурга в Москву

Новейший российский теплоход «Мустай Карим», который после ремонта в Петербурге направлялся в Москву, исчез из сервисов слежения за передвижениями водного транспорта.

Как заметила «Фонтанка» 20 августа, а также участники профильного сообщества корабелов «Кают-компания», передвижения судна больше не отображаются в сервисах MarineTraffic и VesselFinder. Последний раз он отмечался 18 августа в 16:15 в районе Подпорожья на реке Свирь.

Фото: скриншот с сайта marinetraffic.com

«Технически совершать движение с выключенными передатчиками AIS возможно, но делается это в редких случаях острой необходимости сокрытия судна», — отмечают участники сообщества.

«Фонтанка» направила запрос в пресс-службу компании «Водоходъ» — оператора судна. Генеральный директор Ришат Багаутдинов попросил корреспондента связаться с ним позднее.

Напомним, что в начале августа единственный за 60 лет построенный в России новый теплоход вместо первого рейса из Петербурга срочно отправился в док Канонерского судоремонтного завода. Во время перехода в Северную столицу появилась неисправность винто-рулевой колонки (ВРК).

17 августа он отправился в столицу, чтобы 22-го числа взять на борт первых пассажиров. Его ночной проход под мостами в Петербурге засняли очевидцы.

Фото: скриншот с сайта marinetraffic.com
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (15)

VBJ
У "Фонтанки" свои радары, наверное. И запрос хороший - судна нет на левом сервисе, извольте объясниться.
Александр Н
Укропы украли
Avs7153
Он утонул. (С)
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