Как по пути в Петербург сломали новейший российский теплоход за 3,2 млрд рублей

Единственный за 60 лет новый российский теплоход «Мустай Карим» вместо первого рейса из Петербурга срочно отправился в док Канонерского судоремонтного завода. Знающие люди говорят, что брак не заводской, и просят благодарить капитана. В компании же кивают на пандемию.

Фото: Михаил Солунин/ТАСС

«Мустай Карим» — плавучий пятизвездочный отель, построенный на нижегородском заводе «Красное Сормово». Интерьеры от голландских дизайнеров, рестораны, бары, спа и фитнес-зоны на борту. Новинка обошлась заказчику в 3,2 млрд рублей, писал «Коммерсант». В ближайших планах был сезон до ноября — круговые рейсы по Азовскому морю с заходом в Анапу и Новороссийск с проходом под Крымским мостом.

Момент выхода на рынок эксперты называли идеальным — избалованный заграницей богатый российский турист заперт пандемией в стране и ищет что-то новое и при этом хоть сколько-нибудь качественное. Стартовать планировали с 10 августа круизом из Петербурга в Москву. Продали 70% билетов — 226 из 329 мест. Но 9-го числа рейс отменили по техническим причинам. И теперь всё под вопросом.



«Компания «Водоходъ» информирует, что круиз по маршруту Санкт-Петербург — Москва на теплоходе «Мустай Карим» не состоится по техническим причинам. В процессе перегона теплохода появилась неисправность винто-рулевой колонки (ВРК). В настоящий момент теплоход находится в Санкт-Петербурге, где проводятся оперативные работы по устранению неисправности», — сообщил оператор речных круизов.

Можно было бы вспомнить про первый блин комом — «Красное Сормово» построило первый такой лайнер за 60 лет. Но, как стало известно «Фонтанке», претензий к заводу-изготовителю нет.

«Гарантия у «Мустая Карима», конечно, есть, но косяк не гарантийный — вины завода нет, уже есть все акты и заключения. Скорее всего, будет страховка, — рассказал источник редакции из судостроительной отрасли. — Говорят, что по одной ВРК всё серьезно. Это вообще не ремонт. Может потребоваться замена — производитель Shottel (Германия). Спасибо капитану».

Участники профильного сообщества корабелов «Кают-компания» в Facebook со ссылкой на коллег с Канонерки обсуждают, что обе ВРК на судне работают «нештатно» и в ремонте задействован сам Shottel.



«Повредить ВРК можно элементарно. Если теплоход шёл к нам в Петербург внутренними водными путями, то можно поймать сети и намотать. Мы сами на толкачах ловили их на Охте, на Неве, а там обороты за 300 в минуту и сети настолько накалялись, что даже плавились. Опасны топляки — торчит что-то из воды, а внизу бревно. И хоть винты защищены, их все равно можно погнуть. Могли при шлюзовании, при заходе в шлюз или выходе из него зацепить по невнимательности. И это будет вина капитана, без сомнения. У любого командира всегда торчит в голове — если есть сомнения в опасности, считать, что она есть. Это железное правило», — рассказал «Фонтанке» один из руководителей верфей ОСК.

Впрочем, капитана «Мустая Карима» нельзя обвинить в том, что он на этом месте случайный человек, — Виталий Венедиктович Кистэн потомственный речник. На пассажирских судах смешанного плавания загранфлота СК «ВП» и ООО «ВодоходЪ» ходит с 1982 года. В должности капитана — с 2002-го. За спиной опыт на теплоходах «Семён Буденный» и «Максим Горький», писал про него «Корабел.ру». Но на вопрос «Фонтанки», как он умудрился повредить новенький лайнер до первого рейса, капитан ответил уклончиво.



«Это не совсем так. Ничего не можем ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказал Виталий Кистэн и бросил трубку.

По словам генерального директора «ВодоходЪ» Ришата Багаутдинова, в повреждении колонок «виновата пандемия», но в детали он вдаваться не хотел бы: он категорический противник того, чтобы выносить их на суд широкой общественности и порождать«бесполезные никчемные слухи».

Однако Ришат Багаутдинов подтвердил «Фонтанке», что в ремонте участвует Shottel — «все делается при его участии и под его надзором», но что именно — ремонт или замена — оставил без ответа. И главное — не дал гарантий возвращения судна, круизы на котором запланированы уже с 22 августа. На сайте написано, что все билеты проданы.

«Вы хотите, чтобы я вам гарантии дал? В расписании мы 22-е число поставили. Все делается для того, чтобы 22-го утром мы приняли на борт пассажиров», — заявил он «Фонтанке».

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

