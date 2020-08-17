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17.08.2020 12:49
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Новейший российский теплоход за 3 млрд рублей засняли ночью под мостами в Петербурге

Ремонт первого за полвека российского теплохода «Мустай Карим», похоже, завершился успешно. В ночь на 17 августа очевидцы сняли, как судно своим ходом уверенно прошло под мостами в Петербурге.

автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
автор фото Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

По данным сервиса Marine Traffic, оно вышло с Канонерского завода и пока остановилось у причала Уткина Заводь на Октябрьской набережной — на противоположном берегу от Речного вокзала. В ближайшее время теплоход должен продолжить свой путь — 22 августа ему предстоит взять на борт первых пассажиров в Москве.

автор видео Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»

Единственный за 60 лет новый российский теплоход «Мустай Карим» вместо первого рейса из Петербурга срочно отправился в док Канонерского судоремонтного завода. Во время перегона в Северную столицу были повреждены винто-рулевые колонки.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Swift_5e4d8a276f5e8
..... насчёт "уверенно" писавший немного погорячился ... с опаской, я бы сказал .... уверенно пролетают к примеру TOPAZы (только что поздравил одного из капитанов с днюхой), новые танкера ....
f0ntan
На сайте круизной компании написано, что этот "Мустай Карим"был построен в Н.Новгороде в 2019 году. Да, новый. И уже с 2019 года потребовал ремонта? При перегоне в Питер были повреждены повреждены винто-рулевые колонки. А при перегоне в Москву после ремонта в Питере ничего снова не повредят?
Батарейкин
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