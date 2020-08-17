Новейший российский теплоход за 3 млрд рублей засняли ночью под мостами в Петербурге
Ремонт первого за полвека российского теплохода «Мустай Карим», похоже, завершился успешно. В ночь на 17 августа очевидцы сняли, как судно своим ходом уверенно прошло под мостами в Петербурге.
По данным сервиса Marine Traffic, оно вышло с Канонерского завода и пока остановилось у причала Уткина Заводь на Октябрьской набережной — на противоположном берегу от Речного вокзала. В ближайшее время теплоход должен продолжить свой путь — 22 августа ему предстоит взять на борт первых пассажиров в Москве.
автор видео Ксения Потеева / «Фонтанка.ру»
Единственный за 60 лет новый российский теплоход «Мустай Карим» вместо первого рейса из Петербурга срочно отправился в док Канонерского судоремонтного завода. Во время перегона в Северную столицу были повреждены винто-рулевые колонки.