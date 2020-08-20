Новейший автомат «Калашникова» впервые отправили за границу

Новейшие автоматы «Калашникова» АК-12 начали отправлять за границу, заявил гендиректор концерна Дмитрий Тарасов.

По его словам, поставки новинки в Минобороны на 2020 год выполнены успешно, и предприятие уже приступило к исполнению контрактных обязательств по гособоронзаказу на 2021 год. Есть и зарубежные покупатели.

«В настоящее время ведутся работы в направлении принятия на вооружение другими силовыми ведомствами. Кроме того, начались поставки в страны ближнего зарубежья», — сказал Тарасов 20 августа в интервью РИА Новости. О каких государствах идет речь, он не уточнил.