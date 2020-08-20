В петербургском Росреестре пообещали, что во время смены ПО будут работать как обычно. Трудности в МФЦ в ведомстве связали с коронавирусом

Управление Росреестра по Петербургу во время перехода на новое программное обеспечение — систему ФГИС ЕГРН — в последней декаде августа продолжит работать без изменений. Об этом 20 августа «Фонтанке» сообщили в пресс-службе центрального аппарата ведомства.

Росреестр вместе с представителями застройщиков, банковского сообщества, МФЦ и органами исполнительной власти региона работает над обновленным регламентом взаимодействия в связи с переходом на новое программное обеспечение. Задержки в оказании услуг в это время будут находиться на особом контроле руководства ведомства.



«В случае увеличения сроков рассмотрения заявлений, связанных с увеличением объема поступающих заявлений на получение государственных услуг Росреестра, Управлением будут предприняты все необходимые меры по оптимизации деятельности государственных регистраторов для оказания услуг заявителям в установленные законом сроки», — сообщили в службе государственной регистрации, кадастра и картографии.

В Росреестре связали ограничения в приеме документов через петербургские МФЦ с эпидситуацией и техническими работами.

В Петербурге подать документы на регистрацию прав собственности на недвижимость в условиях пандемии можно через нотариусов, сервисы банков, официальный портал Росреестра при наличии усиленной квалифицированной электронной подписи, отправить документы в ведомство по почте или через МФЦ по предварительной записи по единственному номеру телефона. Последний способ является самым востребованным, поэтому петербуржцы сейчас могут записаться только на середину сентября. Жители массово жалуются, что свободные номерки исчезают через пару минут после открытия горячей линии.

