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20.08.2020 12:04
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Белорусская оппозиция не против участия Лукашенко в повторных выборах. Их хотят провести после 5 ноября

Белорусская оппозиция продолжает выступать за повторные выборы в стране, но не имеет ничего против участия в них Александра Лукашенко. Об этом 20 августа «Интерфаксу» заявила член координационного совета оппозиции Мария Колесникова.

«Полномочия действующего президента Беларуси истекают лишь 5 ноября. После этого мы намерены провести выборы в строгом соответствии с международными стандартами, пригласив международных наблюдателей. Но состав ЦИК должен быть полностью обновлен, глава ЦИК должна смениться», — подчеркнула она.

Лукашенко сможет принять участие в новых выборах, уточнила Колесникова.

«Мы видим, что, даже обладая административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями, он проиграл. Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно. Но мы не верим, что Лукашенко на это пойдет», — заявила член КС оппозиции.

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Комментарии (6)

Интересное совпадение, 3 ноября выборы президента США, после 5 ноября повторные выборы в РБ.
262103281
Вряд ли "демократы сдались", наоборот это как раз готовность идти на честный компромисс. Другое дело, что понятия "честность" и "компромисс" слабо коррелируются с позицией Лукашенко. Нет слов конечно от жестокости силовых структур Белорусии по отношению к гражданам собственной страны !...
Хенгест
Быстро демократы сдались. Вот что значит недофинансирование.
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