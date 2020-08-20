Белорусская оппозиция не против участия Лукашенко в повторных выборах. Их хотят провести после 5 ноября
Белорусская оппозиция продолжает выступать за повторные выборы в стране, но не имеет ничего против участия в них Александра Лукашенко. Об этом 20 августа «Интерфаксу» заявила член координационного совета оппозиции Мария Колесникова.
«Полномочия действующего президента Беларуси истекают лишь 5 ноября. После этого мы намерены провести выборы в строгом соответствии с международными стандартами, пригласив международных наблюдателей. Но состав ЦИК должен быть полностью обновлен, глава ЦИК должна смениться», — подчеркнула она.
Лукашенко сможет принять участие в новых выборах, уточнила Колесникова.
«Мы видим, что, даже обладая административным ресурсом, даже с грубейшими фальсификациями, он проиграл. Мы исходим из того, что каждый гражданин Беларуси должен иметь право на участие в выборах, никаких препятствий здесь быть не должно. Но мы не верим, что Лукашенко на это пойдет», — заявила член КС оппозиции.