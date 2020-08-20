Белорусская оппозиция не против участия Лукашенко в повторных выборах. Их хотят провести после 5 ноября

Белорусская оппозиция продолжает выступать за повторные выборы в стране, но не имеет ничего против участия в них Александра Лукашенко. Об этом 20 августа «Интерфаксу» заявила член координационного совета оппозиции Мария Колесникова.



«Полномочия действующего президента Беларуси истекают лишь 5 ноября. После этого мы намерены провести выборы в строгом соответствии с международными стандартами, пригласив международных наблюдателей. Но состав ЦИК должен быть полностью обновлен, глава ЦИК должна смениться», — подчеркнула она.

