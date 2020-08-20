Состояние Алексея Навального врачи оценивают как средней тяжести
В министерстве здравоохранения Омской области «Фонтанке» подтвердили, что аэропорту «Омск-Центральный» 20 августа около 9:30 утра по местному времени экстренно сел самолёт авиакомпании S7, следовавший из Томска в Москву. На его борту стало плохо известному блогеру Алексею Навальному.
«Его увезли в одну из больниц Омска, где поместили в реанимацию. Сейчас врачи проводят все необходимые мероприятия и анализы для установления точного диагноза пациенту и его лечения», - сообщила пресс-секретарь министерства. Состояние политика оценивается как средней тяжести.
По данным местного портала NGS55.RU, Навального доставили в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №1 Омска.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утром в четверг написала, что во время перелета из Томска, где политик встречался с местным отделением ФБК, ему стало плохо. Он потерял сознание. Самолет был экстренно посажен в Омске, в бессознательном состоянии Навального увезли в больницу. По словам Ярмыш, медики подозревают у него токсическое отравление. Пресс-секретарь уверяет, что единственное, что пил Навальный этим утром, это чёрный чай в кафе томского аэропорта.