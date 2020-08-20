Состояние Алексея Навального врачи оценивают как средней тяжести

В министерстве здравоохранения Омской области «Фонтанке» подтвердили, что аэропорту «Омск-Центральный» 20 августа около 9:30 утра по местному времени экстренно сел самолёт авиакомпании S7, следовавший из Томска в Москву. На его борту стало плохо известному блогеру Алексею Навальному.

«Его увезли в одну из больниц Омска, где поместили в реанимацию. Сейчас врачи проводят все необходимые мероприятия и анализы для установления точного диагноза пациенту и его лечения», - сообщила пресс-секретарь министерства. Состояние политика оценивается как средней тяжести.