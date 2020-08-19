Петербуржец пропал в Минске в день выборов. С тех пор его не могут найти ни родные, ни МИД РФ

Программист из Санкт-Петербурга Михаил Дорожкин пропал в Минске 9 августа, в день президентских выборов, закончившийся массовыми протестами. Где он и что с ним, неизвестно до сих пор. Данных о его местонахождении российский МИД от белорусских властей не добился. Историю петербуржца рассказывает 19 августа «Медуза». Журналисты издания нашли друзей и близких Дорожкина, а также поговорили с его сокамерниками. В Минске Дорожкин навещал друзей, а вечером должен был выехать к родственникам на восток страны. В соцсетях он публиковал фотографии на фоне украшенного к выборам города, а в переписках с друзьями хвалил отсутствие пробок, удивлялся качеству молочных продуктов и ассортименту колбас.

По словам свидетелей, милиция задержала его прямо у железнодорожного вокзала (в его рюкзаке нашли билет на поезд, шампанское и колбасу), предположительно, «под предлогом неповиновения, хулиганства и сквернословия». Возможно, подумали, что он россиксйий журналист. Затем он оказался в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) в переулке Окрестина. Заключенные там обмениваются телефонами родственников, чтобы освободившиеся раньше передали информацию. Именно бывшие сокамерники Дорожкина рассказали его близким, что с ним произошло. К вечеру 10 августа Дорожкина, который сначала делил двухместную камеру с семью задержанными, перевели в четырехместную, где он стал тридцать третьим, пишет «Медуза». «Люди не могли ни сидеть, ни лежать — 33 человека на 12 «квадратов». Окно нам не открывали, кормушку тоже не хотели открывать, — вспоминает его бывший сокамерник Михаила. — Так что помещение у нас было банного типа, хаммам такой: по стенам стекала вода. То, что мы надышали и напотели, ручьями стекало. <…> 11 августа были суды, Дорожкину дали семь суток [административного ареста]. В четверг, 13 августа, его забирают [на суд] еще раз и дают еще 14 суток по двум первоначальным протоколам. В общей сложности получились 21 сутки». Возражения не принимались ни судьями, ни навещавшими задержанных следователями, вспоминают сокамерники Дорожкина. Каждый день он требовал связать его с российским МИД, но консула к нему так и не допустили.