Ученые считают, что за второй волной коронавируса будет еще несколько
Сколько будет волн коронавируса выяснили японские ученые. Как сообщает 19 августа сайт стопкоронавирус.рф, они предсказывают как минимум еще две волны.
Свои предположения инфекционисты страны Восходящего солнца озвучили на проходящем в Токио собрании Научного общества инфекционистов. Сейчас, по мнению присутствующих, страна переживает разгар второй волны эпидемии, но не исключен новый рост заболевания COVID-19.
Им оппонировал российский ученый-вирусолог, руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов. По его мнению, рано давать прогнозы по новым волнам коронавируса.
«Говорить о третьей волне рано, еще не закончилась первая волна. Я лично считаю, что даже вторая волна, которая прогнозируется, не будет такой грозной, опасной, как первая волна – настоящая. Дальше коронавирус займет свое место среди обычных респираторных вирусных инфекций, ОРВИ. Сейчас уже в большой степени прошла коллективная иммунизация, и новые мутации уже не вызовут такой остроты и опасности заболевания, и пандемии уже не будет. Мне кажется, что японцы перестраховываются», – сказал Феликс Ершов.
По последним данным, в Японии выявлено около 58,5 тысячи заражений новой коронавирусной инфекцией. Скончались с начала пандемии 1 148 человек. Вылечились от инфекции почти 43 тысячи человек.