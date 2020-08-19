Ученые считают, что за второй волной коронавируса будет еще несколько

Сколько будет волн коронавируса выяснили японские ученые. Как сообщает 19 августа сайт стопкоронавирус.рф, они предсказывают как минимум еще две волны.



Свои предположения инфекционисты страны Восходящего солнца озвучили на проходящем в Токио собрании Научного общества инфекционистов. Сейчас, по мнению присутствующих, страна переживает разгар второй волны эпидемии, но не исключен новый рост заболевания COVID-19.



Им оппонировал российский ученый-вирусолог, руководитель отдела интерферонов и лаборатории интерфероногенеза НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов. По его мнению, рано давать прогнозы по новым волнам коронавируса.

