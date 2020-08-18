Дрифтер на Исаакиевской стал «петербургской Марой», лихачество закончилось лишением прав на 4 месяца
Круги на асфальте и дым из-под колёс стоил петербуржцу прав. ГИБДД Петербурга добилась в суде лишения прав для брата по скорости и дерзости печально известной московской стритрейсерши Мары Багдасарян.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 18 августа, Ленинский районный суд удовлетворил просьбу полиции о лишении прав петербуржца, который в мае и июне этого года устраивал ночной дрифт перед Исаакиевским собором. Видео гонки были выложены в соцетях.
«Фонтанка» показывала гонку и рассказывала, ролик был оформлен в виде клипа. Катались стритрейсеры глубокой ночью: на улицах в центре Петербурга нет ни одного человека. Номера при этом были замазаны, что не помешало полицейским вычислить и привлечь гонщика к ответственности.
Сотрудники ГИБДД остановили машину на Невском проспекте в полдень 12 июня. И выписали мужчине, который был за рулем, штраф. При этом сама машина — BMW — была оформлена на 56-летнюю горожанку. При этом нарушал на ней только мужчина.
Мара Багдасарян проходила свидетелем по делу о гонках с полицией на Gelandewagen сына замглавы ЛУКОЙЛа Руслана Шамсуарова в мае 2016 года. Сама она в рамках этого дела получила 10 суток административного ареста за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. После этого Багдасарян неоднократно задерживали за нарушения ПДД, а также у нее обнаружили солидный долг по штрафам ГИБДД.
В 2017 году Савеловский суд по требованию прокуратуры лишил ее водительских прав пожизненно, однако злостную нарушительницу это не остановило, и она продолжала управлять автомобилем, за что ее неоднократно штрафовали инспекторы. В мае 2018 года Багдасарян попыталась оспорить лишение прав в суде, но суд оставил ее иск без удовлетворения.