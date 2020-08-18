Дрифтер на Исаакиевской стал «петербургской Марой», лихачество закончилось лишением прав на 4 месяца

Круги на асфальте и дым из-под колёс стоил петербуржцу прав. ГИБДД Петербурга добилась в суде лишения прав для брата по скорости и дерзости печально известной московской стритрейсерши Мары Багдасарян.



Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 18 августа, Ленинский районный суд удовлетворил просьбу полиции о лишении прав петербуржца, который в мае и июне этого года устраивал ночной дрифт перед Исаакиевским собором. Видео гонки были выложены в соцетях.



«Фонтанка» показывала гонку и рассказывала, ролик был оформлен в виде клипа. Катались стритрейсеры глубокой ночью: на улицах в центре Петербурга нет ни одного человека. Номера при этом были замазаны, что не помешало полицейским вычислить и привлечь гонщика к ответственности.

