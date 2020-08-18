FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +21
72.97р86.47р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
18.08.2020 17:04
6
Печать

Дрифтер на Исаакиевской стал «петербургской Марой», лихачество закончилось лишением прав на 4 месяца

Круги на асфальте и дым из-под колёс стоил петербуржцу прав. ГИБДД Петербурга добилась в суде лишения прав для брата по скорости и дерзости печально известной московской стритрейсерши Мары Багдасарян.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 18 августа, Ленинский районный суд удовлетворил просьбу полиции о лишении прав петербуржца, который в мае и июне этого года устраивал ночной дрифт перед Исаакиевским собором. Видео гонки были выложены в соцетях.

«Фонтанка» показывала гонку и рассказывала, ролик был оформлен в виде клипа. Катались стритрейсеры глубокой ночью: на улицах в центре Петербурга нет ни одного человека. Номера при этом были замазаны, что не помешало полицейским вычислить и привлечь гонщика к ответственности.

Сотрудники ГИБДД остановили машину на Невском проспекте в полдень 12 июня. И выписали мужчине, который был за рулем, штраф. При этом сама машина — BMW — была оформлена на 56-летнюю горожанку. При этом нарушал на ней только мужчина.

Мара Багдасарян проходила свидетелем по делу о гонках с полицией на Gelandewagen сына замглавы ЛУКОЙЛа Руслана Шамсуарова в мае 2016 года. Сама она в рамках этого дела получила 10 суток административного ареста за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. После этого Багдасарян неоднократно задерживали за нарушения ПДД, а также у нее обнаружили солидный долг по штрафам ГИБДД.

В 2017 году Савеловский суд по требованию прокуратуры лишил ее водительских прав пожизненно, однако злостную нарушительницу это не остановило, и она продолжала управлять автомобилем, за что ее неоднократно штрафовали инспекторы. В мае 2018 года Багдасарян попыталась оспорить лишение прав в суде, но суд оставил ее иск без удовлетворения.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

Crux
Молодцы сотрудники ГИБДД, не стали закрывать глаза на очередной высер стритрейсеров.
Vahmistroff
"лишил ее водительских прав пожизненно"
Очень интересно увидеть номер статьи КоАП.
vic_5e4cd1938d1a8
Всего-то на 4 месяца ... Мало. Надо хотя бы пол года-год.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний