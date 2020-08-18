В Полюстрово тушили квартиру в девятиэтажке. Огонь подбирался к соседям через балконы
Пожар в Красногвардейском районе Петербурга закончился эвакуацией жильцов девятиэтажки и подсчётом ущерба. У погорельцев сгорела часть квартиры, у соседей оплавились балконы.
Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, днём 18 августа помощи пожарных запросили с проспекта Энергетиков, 54/2. На шестом этаже горела двухкомнатная квартира, огонь перебрался на балкон и пошёл выше. Квартиры на верхних этажах успели спасти.
«С вышележащих этажей эвакуированы десять человек, пострадавших нет. В 16.12 локализация», — уточнили в ведомстве.
На шестом этаже выгорела комната площадью 20 квадратных метров, обгорели 4 квадратных метра коридора и 4 квадратных метра балкона. Также оплавились балконы на седьмом и восьмом этажах.