В топ-10 самых богатых спортсменок мира попали девять теннисток и одна футболистка
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок 2020 года. Первые девять мест в десятке лучших заняли теннисистки:
Наоми Осака – 37,4 млн долларов (3,4 – призовые, 34 – контракты);
Серена Уильямс – 36 млн (4 – призовые, 32 – контракты);
Эшли Барти – 13,1 млн (10,1 – призовые, 3 – контракты);
Симона Халеп – 10,9 млн (6,9 – призовые, 4 – контракты);
Бьянка Андрееску – 8,9 млн (4,9 – призовые, 4 – контракты);
Гарбинье Мугуруса – 6,6 млн (2,1 – призовые, 4,5 – контракты);
Элина Свитолина – 6,4 млн (5,4 – призовые, 1 – контракты);
София Кенин – 5,8 млн (4,8 – призовые, 1 – контракты);
Анжелик Кербер – 5,3 млн (1,3 – призовые, 4 – контракты).
Десятое место заняла футболистка Алекс Морган, заработавшая 4,6 млн долларов.
Ранее Forbes назвал самых богатых деятелей российской эстрады. Первое место занял Сергей Шнуров с доходом 8,8 млн долларов. На втором месте Егор Крид (6,9 млн долларов), на третьем — Дима Билан (6,8 млн долларов). С остальными представителями топ-10 можно ознакомиться на «Фонтанке».