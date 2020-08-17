«Раз, два и готово!» Операторов школьного питания Петербурга определят на этой неделе
Администрации районов Петербурга выберут операторов школьного питания до 23 августа. Контракты будут заключены с единственным поставщиком до конца 2020 года, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета по образованию 17 августа.
«Это будут те же организации, которые ранее обеспечивали питание. Две трети будет оплачено из средств регионального бюджета, треть — из федерального, — подчеркнули в ведомстве. — Так как изменились условия закупок и источники финансирования, в этом году придётся прибегнуть к такой процедуре. В дальнейшем все вернется на конкурсную основу».
По данным пресс-службы комитета по образованию, форма определения поставщика согласована с комитетом по государственному заказу.
С 1 сентября бесплатное горячее питание получат почти 235 тыс. учащихся 1–4 классов — в прошлом году за счет бюджетных средств питались 182 тыс. школьников. Всего в 2020–2021 годах в школах Петербурга будет учиться 530 тыс. детей.
Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял, что Смольный «почти готов» к введению бесплатного горячего питания во всех школах Петербурга. По его словам, город делает соответствующие закупки. «Фонтанка» писала, что на сегодняшний день тендер на организацию питания провел только Пушкинский район. Конкурсы также объявили Московский, Фрунзенский и Адмиралтейский районы. Срок окончания подачи заявок: 3–4 сентября.
Закон, согласно которому все ученики начальных классов будут получать бесплатное детское питание, был принят в Петербурге в середине июня. Он вступит в силу 1 сентября 2020 года.