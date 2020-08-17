«Раз, два и готово!» Операторов школьного питания Петербурга определят на этой неделе

Администрации районов Петербурга выберут операторов школьного питания до 23 августа. Контракты будут заключены с единственным поставщиком до конца 2020 года, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе комитета по образованию 17 августа.



«Это будут те же организации, которые ранее обеспечивали питание. Две трети будет оплачено из средств регионального бюджета, треть — из федерального, — подчеркнули в ведомстве. — Так как изменились условия закупок и источники финансирования, в этом году придётся прибегнуть к такой процедуре. В дальнейшем все вернется на конкурсную основу».

