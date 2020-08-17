FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +20
73.22р86.41р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
17.08.2020 11:47
5
Печать

В лесу под Петербургом нашли 12 бочек с неизвестным веществом. Химики сейчас пытаются понять, что в них

Неподалеку от Ладожского озера в районе деревни Гарболово в воскресенье утром отдыхающие нашли поляну, а на ней — оставленную неизвестными дюжину 200-литровых бочек, полных неизвестной жидкостью. Об этом 17 августа пишет издание 47news.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, спасательного отряда «Шлиссельбург» и полиции. Участок огородили и обсыпали абсорбирующим порошком.

Сегодня на поляну должна прибыть химико-радиометрическая лаборатория для исследования жидкости.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

mangup
военные выбросили?
Obseerv
А тех, кто бочки привёз, найдут? Вот удивлюсь, если найдут...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний