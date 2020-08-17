В лесу под Петербургом нашли 12 бочек с неизвестным веществом. Химики сейчас пытаются понять, что в них

Неподалеку от Ладожского озера в районе деревни Гарболово в воскресенье утром отдыхающие нашли поляну, а на ней — оставленную неизвестными дюжину 200-литровых бочек, полных неизвестной жидкостью. Об этом 17 августа пишет издание 47news.



На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, спасательного отряда «Шлиссельбург» и полиции. Участок огородили и обсыпали абсорбирующим порошком.



Сегодня на поляну должна прибыть химико-радиометрическая лаборатория для исследования жидкости.

