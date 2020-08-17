«Все добровольцы чувствуют себя хорошо». В Новосибирске начали второй этап испытаний вакцины от коронавируса

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» в Новосибирске перешел ко второму этапу испытаний вакцины против коронавируса, начав проводить клинические исследования на людях. Об этом 17 августа рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.



«Все добровольцы, которые были отобраны специальным порядком и специальным образом, чувствуют себя хорошо. Те, кому вакцина уже введена, не имеют абсолютно никаких побочных реакций. Нет даже случая малейшего покраснения в месте введения. Температура у всех абсолютно нормальная», — сказала она РИА Новости. Попова также отметил, что в каждой стране важно иметь несколько вариантов вакцины.

