«Все добровольцы чувствуют себя хорошо». В Новосибирске начали второй этап испытаний вакцины от коронавируса
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» в Новосибирске перешел ко второму этапу испытаний вакцины против коронавируса, начав проводить клинические исследования на людях. Об этом 17 августа рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Все добровольцы, которые были отобраны специальным порядком и специальным образом, чувствуют себя хорошо. Те, кому вакцина уже введена, не имеют абсолютно никаких побочных реакций. Нет даже случая малейшего покраснения в месте введения. Температура у всех абсолютно нормальная», — сказала она РИА Новости. Попова также отметил, что в каждой стране важно иметь несколько вариантов вакцины.
«Вектор" начал клинические испытания вакцины 27 июля. В них примут участие 300 добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет, в том числе 60 сотрудников самого центра.
О регистрации Минздравом России первой вакцины против коронавируса «Спутник V» заявил 11 августа президент Владимир Путин. По его словам, привилась в числе добровольцев-испытателей и его дочь. Уже выпущена первая партия. Первыми вакцинировать будут медиков и учителей. Глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сообщил, что Россия согласовала производство вакцины в пяти странах, где возможно в общем произвести 500 миллионов доз за год.