В Ольгино из частного дома похитили часы на 650 тысяч рублей
Полиция Приморского района ищет воров, которые проникли в частный дом в Ольгино и забрали оттуда ценности.
Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 17 августа, около 10 утра в воскресенье в правоохранительные органы обратилась 45-летняя жительница улицы Советской в поселке Ольгино. Она сообщила, что вор перелез через двухметровый бетонный забор её частного двухэтажного дома. Он прошелся по комнатам, и в тумбочке в спальне нашел её сбережения — 300 тысяч рублей, а также часы известного бренда, стоимость которых пострадавшая оценила в 650 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).