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17.08.2020 08:17
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В Ольгино из частного дома похитили часы на 650 тысяч рублей

Полиция Приморского района ищет воров, которые проникли в частный дом в Ольгино и забрали оттуда ценности.

Как сообщили ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 17 августа, около 10 утра в воскресенье в правоохранительные органы обратилась 45-летняя жительница улицы Советской в поселке Ольгино. Она сообщила, что вор перелез через двухметровый бетонный забор её частного двухэтажного дома. Он прошелся по комнатам, и в тумбочке в спальне нашел её сбережения — 300 тысяч рублей, а также часы известного бренда, стоимость которых пострадавшая оценила в 650 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

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Комментарии (1)

Vurgagain
"часы на 650 тысяч...."

Часов, на 650 тысяч - взвесьте мне часов , на 650 тысяч.......

Часы , стоимостью 650 тысяч..

Село гребаное
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