Актера Михаила Ефремова выписали из больницы. Он дома

Обвиняемый в смертельном ДТП актер Михаил Ефремов выписан из Боткинской больницы Москвы. Как сообщил 15 августа ТАСС со ссылкой на адвоката Эльмана Пашаева, сейчас Ефремов находится дома.



«Он находится дома, мы с ним созвонились», — подчеркнул адвокат и добавил, что пока не знает диагноза актера. Ранее сообщалось, что у Ефремова стеноз сосудов головного мозга, который, возможно, произошел на фоне алкоголизма.



Обвиняемого в смертельном ДТП народного артиста госпитализировали из зала суда 11 августа. СМИ писали, что почти сразу его поместили в реанимацию. Позже стало известно, что здоровью актёра ничего не угрожает.

