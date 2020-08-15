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15.08.2020 14:33
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Актера Михаила Ефремова выписали из больницы. Он дома

Обвиняемый в смертельном ДТП актер Михаил Ефремов выписан из Боткинской больницы Москвы. Как сообщил 15 августа ТАСС со ссылкой на адвоката Эльмана Пашаева, сейчас Ефремов находится дома.

«Он находится дома, мы с ним созвонились», — подчеркнул адвокат и добавил, что пока не знает диагноза актера. Ранее сообщалось, что у Ефремова стеноз сосудов головного мозга, который, возможно, произошел на фоне алкоголизма.

Обвиняемого в смертельном ДТП народного артиста госпитализировали из зала суда 11 августа. СМИ писали, что почти сразу его поместили в реанимацию. Позже стало известно, что здоровью актёра ничего не угрожает.

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Комментарии (5)

Саша Иванов
Даже болезни для "богемы" специальные. "МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Сотрудники Боткинской больницы в Москве подтвердили инсульт у заслуженного артиста РФ Михаила Ефремова. Его жизни ничего не угрожает, сообщил ТАСС в среду адвокат актера Эльман Пашаев, посетивший подзащитного в больнице."
Brevnault
Диагноз - ALCOVID-19.
Piter Pen
Быстро Ефремова выписали, обычно пару недель держат и потом на медикаменты переводят.. уж не симулянт ли?
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