Петербургскому порту разрешат принимать большие лайнеры

Действующие правила разрешают проходить в порт морским судам длиной до 340 метров, шириной до 42 метров и осадкой до 8,8 метра. В эти размеры не укладываются многие океанские лайнеры, что исключает их участие в организуемых в Северную столицу круизах. Подготовленные транспортным ведомством поправки увеличивают допустимую ширину на метр и на 0,7 метра осадку. Такие изменения позволят, в частности, принимать лайнер «MSC Meraviglia». Возможность его прохода в гавань подтверждена математическим моделированием на тренажере судовладельца (итальянской круизной компании MSC) с участием петербургских лоцманов.

В Пассажирский порт Санкт-Петербурга смогут входить большие круизные суда. Также упростится работа ледоколов. С такой инициативой выступило Министерство транспорта РФ.

Также упрощается размещение судов портового флота (лоцманских и спасательных катеров, буксиров и других) – им разрешат стоянку вторым корпусом борт к борту (лагом) к пассажирским судам.

Кроме того, ледоколы, дноуглубительные и спасательные суда освобождаются от обязательной лоцманской проводки. В транспортном ведомстве признают избыточность таких требований: «В акватории Финского залива ледоколы Северо-Западного филиала ФГУП «Росморпорт» осуществляют свою деятельность на протяжении четырех-шести месяцев ежегодно. Дноуглубительные суда при проведении дноуглубительных работ не осуществляют движения либо двигаются с минимальной скоростью, не представляющей опасности для судна. Время развертывания спасательных судов для проведения спасательных операций и характер проводимых работ не позволяют установленным порядком обеспечить лоцманскую проводку», – отмечается в пояснительной записке.

В Минтрансе утверждают, что поправки направлены на закрепление в нормативном порядке особенностей порта Северной столицы и повышение его конкурентоспособности.

