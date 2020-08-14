Татьяна Навка осталась самой богатой женой кремлевского чиновника. Песков заработал в 16 раз меньше
Жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка по итогам 2019 года удержала первенство по размеру доходов среди вторых половинок кремлевских чиновников. Она задекларировала 236 млн рублей, информация об этом 14 августа была опубликована на официальном сайте Кремля.
В собственности фигуристки два земельных участка (7967 и 1406 кв. м.), два дома (779,2 и 353,5 кв. м.), три квартиры (180,4, 108,4 и 78,8 кв. м.) и машиноместо. Автопарк олимпийской чемпионки состоит из двух Мерседес-Бенц CL63 AMG и GLE63 и мотовездехода.
Ее супруг, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, задекларировал 14,6 млн рублей дохода. В собственности чиновника две квартиры (11,7, и 112,5 кв. м.), доля в квартире площадью 55,3 «квадратов», парковочное место. В пользовании у пресс-секретаря президента находятся два земельных участка (7967 и 1406 кв. м.) и жилой дом площадью 779,2 «квадратов». Песков владеет автомобилями Мерседес-Бенц V250 и КИА Сид, а также снегоболотоходом.
По итогам 2018 года Навка задекларировала доход в размере 218 млн рублей, ее супруг — 12,8 млн рублей.