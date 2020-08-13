Управление налоговой службы Ленобласти накрыли обыски. Поддержку оказывает спецназ

Сотрудники правоохранительных органов не ограничилась обысками в налоговой инспекции Всеволожского района и нагрянули в Управление Федеральной налоговой службы всей Ленинградской области.



Как пишет 47news, следователь СК Ленобласти по Гатчинскому району и оперативники экономического отдела полиции зашли в Управление ФНС по Ленобласти днём 13 августа и не давали сотрудникам расслабиться до вечера. Гостей, как и в случае с налоговой Всеволожска накануне, сопровождали бойцы СОБРа.



Поводом для визита стало дело по статье 199 УК «Уклонение от уплаты налогов». По предварительной информации, в его основе налоговая проверка, которая предвещала на выходе значительную сумму, но закончилась смехотворной, а в фабуле фигурирует компания «Норд Строй». Как уточняют в налоговой, интерес силовиков вызвало то, что один из отделов будто бы лояльно посмотрел на банкротство юрлица.

