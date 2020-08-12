В налоговую Всеволожска пришел спецназ. Сотрудников просят сдать телефоны
Обыски с участием СОБРа проходят в налоговой инспекции Всеволожского района Ленобласти днем 12 августа. В фабуле дела фигурирует компания «Норд Строй».
Как пишет 47News, в инспекцию оперативники и следователи пришли по делу об уклонении от уплаты налогов. Сотрудникам налоговой настоятельно рекомендовали пройти в актовый зал и сдать мобильные телефоны. При обысках присутствует исполняющая обязанности начальника Анна Невзорова, интересует «гостей» так называемый контрольный блок учреждения. По предварительной информации, в деле упомянута компания «Норд Строй».
Издание отмечает, что присутствие спецназа в таких делах — редкость.