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12.08.2020 18:22
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В налоговую Всеволожска пришел спецназ. Сотрудников просят сдать телефоны

Обыски с участием СОБРа проходят в налоговой инспекции Всеволожского района Ленобласти днем 12 августа. В фабуле дела фигурирует компания «Норд Строй».

Как пишет 47News, в инспекцию оперативники и следователи пришли по делу об уклонении от уплаты налогов. Сотрудникам налоговой настоятельно рекомендовали пройти в актовый зал и сдать мобильные телефоны. При обысках присутствует исполняющая обязанности начальника Анна Невзорова, интересует «гостей» так называемый контрольный блок учреждения. По предварительной информации, в деле упомянута компания «Норд Строй».

Издание отмечает, что присутствие спецназа в таких делах — редкость.

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Комментарии (4)

f0ntan
На 47news авторы не меньше путаются чем на Ф-ке. В исходной статье 47news пишут, что в налоговую Всеволожского р-на зашел следователь СК Гатчинского р-на, которого сопровождали бойцы СОБР. Откуда? Из Всеволожска или из Гатчины?
Sergik7
Переписку в телеграммах будут изучать
Вася ПУПКИН
Ну без спецназа в налоговую лучше не соваться, смиг ноги отгрызут.
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