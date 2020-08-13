В Калифорнии тяжело: лесной пожар жжёт дома и люди, как в кино, убегают на фоне огня
Стремительно разрастается лесной пожар около Лос-Анджелеса в Калифорнии. Местных жителей эвакуируют, дороги закрывают, уже начинают гореть дома.
Пожар начался в районе озера Хьюс у национального заповедника Анджелеса. По данным NBC Los Angeles, вечером 12 августа и в ночь на 13-е он за считаные часы вырос с 50 акров до 10 тысяч, то есть до 4 тысяч гектаров. Велика опасность того, что в четверг сильные ветры на фоне жары раздуют огонь ещё больше.
Несколько домов уже сгорели. Ведётся принудительная эвакуация, вывезены жители уже как минимум ста домов. Людям разрешают брать с собой мелких животных, для них открыты специальные приюты. Тушением занимаются пожарные департаменты Лос-Анджелеса, Калвер-Сити, Беверли-Хиллс и Санта-Моники, а также отряды Национального заповедника Анджелеса.