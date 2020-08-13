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13.08.2020 15:47
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В Петербурге Роспотребнадзор добрался до «Пятёрочек». Суд узнал о продуктах на полу и трогающих еду грузчиках

Магазины «Пятёрочка» оштрафовали за коронавирусные нарушения на Васильевском острове 13 августа 2020 года

После инспекции Роспотребнадзора со списком антиковидных правил суд наказал «Пятёрочки» на Васильевском острове в Петербурге. Там продукты трогали неуполномоченные сотрудники в сомнительной чистоты форме.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 13 августа, протокол по статье 6.3, часть 2, за нарушение санэпидправил в период пандемии составили на ООО «Агроторг», которое является юрлицом «Пятёрочки».

Расследование Роспотребнадзор провёл после того, как положительный результат показали тесты директора супермаркета на Морской набережной, 39/3, и администратора магазина на Кораблестроителей, 30.

Место работы заболевшего администратора проверили 11 мая, в протокол внесли так и не найденный запас дезинфицирующих средств, отсутствие санитайзера в туалете и корзинки, которые обрабатывают с недостаточной регулярностью. Кроме того, инспекторов возмутили складируемые на полу товары — баррикады очевидно мешали уборке.

«Для подготовки пищевых продуктов к продаже привлечены уборщица и грузчик. Персонал, кроме кассиров, работает в грязной санитарной одежде», — цитирует пресс-служба выдержки из постановления. Маски, судя по всему, у всех кассиров были на лице.

В магазин с заболевшим директором на Морской набережной наведались 3 июня. Там претензии вызвала уборка: магазин мыли так, будто в городе нет коронавируса. Не вспоминали про него и при встрече работников перед сменой: температуру не проверяли, листы учёта здоровья не вели. Здесь состояние санитарной одежды сотрудников не разочаровало, но в качестве нарушения записали её стирку в домашних условиях.

«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей за каждое правонарушение», — сообщает объединённая пресс-служба.

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Комментарии (1)

Лёньчик
Для пятёрочки такой штраф?это секунда их работы!
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