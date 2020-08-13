«Старшее поколение обожает придумывать способы показать, как сильно оно ненавидит детей». В соцсетях обсуждают отмену врачебной тайны для подростков
Отмену врачебной тайны для подростков в России обсуждают в социальных сетях 13 августа. Если несовершеннолетние однозначно возмущены, то не все родители видят в инициативе негатив.
Против закона в Твиттере запустили флешмоб. Пользователи выражают своё несогласие под хештегом #ВернитеВрачебнуюТайну.
«Я смотрю, у нас старшее поколение обожает придумывать все более интересные способы показать, как сильно оно ненавидит детей», — написал один из пользователей.
В петербургских пабликах о поправках высказываются родители. «А я только за! Только мы, родители, можем загнать своих детей в тупиковую ситуацию, когда они не могут подойти к нам и довериться. Так что если кто-то столкнется с тем, что его ребёнок врёт, пеняйте только на себя! А владея чуть большей информацией, нам, родителям, гораздо легче предотвратить беду или вовремя оказать нужную помощь», — написала Ирина.
«А если родители не самые адекватные люди? Если проблемы от семьи, и от неё становится хуже? Мне далеко уже не 17 лет. Я считаю, что есть такие ситуации, в которых от вмешательства родителей будет только хуже», — рассказала Варвара.
«Если подросток настолько не доверяет родителям, что они не в курсе его эмоционального и физического состояния, то раскрытие врачебной тайны тут не поможет», — отметила Светлана.
В России вступили в силу поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», согласно которым родители или опекуны могут получить информацию о здоровье подростка, включая проблемы психологического или интимного характера. Новые правила распространяются на россиян в возрасте от 15 до 17 лет. Авторы правок утверждают, что дети не должны скрывать от родителей подобные проблемы.