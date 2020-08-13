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13.08.2020 14:55
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«Старшее поколение обожает придумывать способы показать, как сильно оно ненавидит детей». В соцсетях обсуждают отмену врачебной тайны для подростков

Фото: picture alliance/Arco Images G /DPA/ТАСС

Отмену врачебной тайны для подростков в России обсуждают в социальных сетях 13 августа. Если несовершеннолетние однозначно возмущены, то не все родители видят в инициативе негатив.

Против закона в Твиттере запустили флешмоб. Пользователи выражают своё несогласие под хештегом #ВернитеВрачебнуюТайну.

«Я смотрю, у нас старшее поколение обожает придумывать все более интересные способы показать, как сильно оно ненавидит детей», — написал один из пользователей.

В петербургских пабликах о поправках высказываются родители. «А я только за! Только мы, родители, можем загнать своих детей в тупиковую ситуацию, когда они не могут подойти к нам и довериться. Так что если кто-то столкнется с тем, что его ребёнок врёт, пеняйте только на себя! А владея чуть большей информацией, нам, родителям, гораздо легче предотвратить беду или вовремя оказать нужную помощь», — написала Ирина.

«А если родители не самые адекватные люди? Если проблемы от семьи, и от неё становится хуже? Мне далеко уже не 17 лет. Я считаю, что есть такие ситуации, в которых от вмешательства родителей будет только хуже», — рассказала Варвара.

Фото: скриншот сообщения в социальных сетях
Фото: скриншот сообщения в социальных сетях
Фото: скриншот сообщения в социальных сетях
Фото: скриншот сообщения в социальных сетях

«Если подросток настолько не доверяет родителям, что они не в курсе его эмоционального и физического состояния, то раскрытие врачебной тайны тут не поможет», — отметила Светлана.

В России вступили в силу поправки в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», согласно которым родители или опекуны могут получить информацию о здоровье подростка, включая проблемы психологического или интимного характера. Новые правила распространяются на россиян в возрасте от 15 до 17 лет. Авторы правок утверждают, что дети не должны скрывать от родителей подобные проблемы.

Фото: picture alliance/Arco Images G /DPA/ТАСС

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Комментарии (10)

Brandora
А разве раньше родители не имели права знать о состоянии здоровья своих детей?
Не поняла почему об этом говорится как о какой-то новинке. Законный представитель интересов несовершеннолетнего (родитель, опекун) вроде бы всегда имел право на информацию.
Макс Никольский
Всё понятно с возмущенными подростками: они боятся, что от врачей"шнурки"="родаки" узнают о регулярном употреблении "дитяткой" всякой дряни, а также об их регулярной половой жизни.
Не уверен, что от этого будет кому-то вред. Тому, кому нечего скрывать, никакое "подглядывание" не навредит. А тем, у кого родители сами в неадеквате (по тем или иным причинам) тем более нечего боятся: те и не пойдут к врачам никогда...
ProstoZloy
Тот, кто содержит иждивенца, должен иметь информацию и о его состоянии здоровья.
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