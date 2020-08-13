Отмену врачебной тайны для подростков в России обсуждают в социальных сетях 13 августа. Если несовершеннолетние однозначно возмущены, то не все родители видят в инициативе негатив.

Против закона в Твиттере запустили флешмоб. Пользователи выражают своё несогласие под хештегом #ВернитеВрачебнуюТайну.

«Я смотрю, у нас старшее поколение обожает придумывать все более интересные способы показать, как сильно оно ненавидит детей», — написал один из пользователей.

В петербургских пабликах о поправках высказываются родители. «А я только за! Только мы, родители, можем загнать своих детей в тупиковую ситуацию, когда они не могут подойти к нам и довериться. Так что если кто-то столкнется с тем, что его ребёнок врёт, пеняйте только на себя! А владея чуть большей информацией, нам, родителям, гораздо легче предотвратить беду или вовремя оказать нужную помощь», — написала Ирина.