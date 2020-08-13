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13.08.2020 10:40
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Доллар опустился на торгах, а евро вырос до 87 рублей

Рубль укрепился по отношению к доллару на открытии торгов 13 августа.

Биржевой курс американской валюты опустился почти на 20 копеек. По данным на 10:30 мск, за доллар дают 73,56.

Евро, в свою очередь, прибавил 11 копеек, до 87 рублей.

Нефть марки Brent стоит сегодня 45,27 доллара за баррель.

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Комментарии (2)

Obseerv
Скорее очередной еврозанавес на фоне сообщений о скором частичном открытии границ с евросоюзом
kоt-obormot
Очередное рекордное укрепление рубля на фоне протестов в Беларуси.
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