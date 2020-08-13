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13.08.2020 08:55
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Пять сотрудников 10 отдела полиции задержаны по подозрению в вымогательстве

Пятерых патрульных полицейских задержали накануне сотрудники Управления собственной безопасности в отделе полиции на улице Крупской. Их подозревают в вымогательстве.

Как стало известно «Фонтанке» 13 августа, само преступление имело место быть 11 мая 2020 года, когда патрульные полицейские остановили на улице Коллонтай женщину при поиске «закладки» с наркотиками, после чего стали требовать от неё денежные средства за непривлечение к уголовной ответственности. Ей также обещали подкинуть наркотики, чтобы добавить тяжести статье, после чего она в служебной машине передала сотрудникам свою банковскую карту и пароли к ней. С этого счета полицейские перевели на счет одного из них 30 тысяч рублей.

По материалам УСБ Следком по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье 163 УК РФ (вымогательство). Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Устанавливаются возможные аналогичные эпизоды.

В ГУ МВД России по Петербургу и области проводится служебная проверка, по результатам которой указанные сотрудники будут уволены из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям.

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Комментарии (13)

Никита Ефимов
на ул. Крупской УМВД по Невскому р-ну а район кл Колантай их территория обслуживания
syshsun
Курочка по зернышку......
footballer13
А что "патрульные с Крупской числом аж в пять человек" делали на Коллонтай?
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