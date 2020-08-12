На трассе «Россия» ГАЗель угодила в трактор. Водитель погиб
Под Петербургом водитель службы доставки столкнулся с трактором на своей полосе. Он пережил аварию.
Как сообщает региональное управление ГИБДД, авария произошла около девяти часов вечера 12 августа на территории города Любань. На трассе «Россия» 44-летний водитель «ГАЗели» врезался в трактор, который двигался в одном с ним направлении. Экскаватором Volvo управлял 25-летний молодой человек, он не пострадал.
Как уточняет автор паблика «Дорожный инспектор», на трассе ведутся работы по благоустройству. От столкновения фургон улетел в канаву, а водитель умер на месте ДТП.