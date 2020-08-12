Банк России: Годовая инфляция в июле увеличилась до 3,37%

Динамика цен в июле 2020 года оставалась смешанной — темп роста цен на некоторые товары и услуги несколько увеличился, на другие — заметно уменьшился, отмечается в очередном выпуске информационно-аналитического комментария ЦБ РФ «Динамика потребительских цен».

«Годовая инфляция увеличилась на 0,16 п.п., до 3,37%, в первую очередь за счет эффектов низкой базы цен на продовольствие и жилищно-коммунальные услуги. При этом текущая инфляция несколько замедлилась, о чем говорят показатели сезонно сглаженной динамики потребительских цен. В июле текущего года уменьшились сезонно сглаженный месячный прирост потребительских цен и устойчивые показатели ценовой динамики», — считают в регуляторе.