Банк России: Годовая инфляция в июле увеличилась до 3,37%

Динамика цен в июле 2020 года оставалась смешанной — темп роста цен на некоторые товары и услуги несколько увеличился, на другие — заметно уменьшился, отмечается в очередном выпуске информационно-аналитического комментария ЦБ РФ «Динамика потребительских цен».
«Годовая инфляция увеличилась на 0,16 п.п., до 3,37%, в первую очередь за счет эффектов низкой базы цен на продовольствие и жилищно-коммунальные услуги. При этом текущая инфляция несколько замедлилась, о чем говорят показатели сезонно сглаженной динамики потребительских цен. В июле текущего года уменьшились сезонно сглаженный месячный прирост потребительских цен и устойчивые показатели ценовой динамики», — считают в регуляторе.
Вместе с тем динамика цен на отдельные группы товаров и услуг отличалась разнородностью. Удорожание некоторых из них несколько ускорилось, что было связано с оживлением спроса по мере ослабления ограничений, направленных на борьбу с пандемией коронавируса. Это прежде всего санаторно-оздоровительные услуги и моторное топливо. Одновременно другие товары и услуги дешевели. Так, например, с поправкой на сезонность снизились тарифы на жилищно-коммунальные услуги, что было обусловлено их неполной индексацией в ряде регионов, нацеленной на поддержку населения.
В ближайшее время дезинфляционное влияние слабого спроса будет определять пониженные темпы месячного прироста цен. Годовая инфляция до конца 2020 года будет повышаться по мере выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года, добавили в Банке России.