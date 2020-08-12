На «Нарве» водитель «Нексии» протаранил встречный грузовик и сгорел

Смертельное ДТП произошло минувшей ночью в Волосовском районе Ленинградской области.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, 12 августа около 0:45 на 73-м километре автодороги «Нарва», в населённом пункте Кайкино, столкнулись «Дэу Нексия» и «Ивеко». По предварительной версии, водитель «Нексии», двигаясь от Санкт-Петербурга в сторону Кингисеппа, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик.

От удара легковая машина вспыхнула и сгорела вместе с водителем. Его личность устанавливается. Мужчина из «Ивеко» не пострадал. ГИБДД выясняет все обстоятельства аварии.