На Корабельной улице обновят трамвайные пути. Начальная цена контракта — 70 млн рублей
В Кировском районе Петербурга отремонтируют трамвайные пути на Корабельной улице. СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» объявило электронный аукцион на выполнение работ.
Как сообщает 11 августа пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, ремонт ожидает участок в 460 метров. Подрядчик должен будет отремонтировать и восстановить верхнее строение пути, заменить бетонный бордюрный камень и привести в порядок пешеходные ограждения вдоль трамвайных путей.
Начальная цена контракта на выполнение работ составляет 70,51 миллиона рублей.