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11.08.2020 16:51
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На Корабельной улице обновят трамвайные пути. Начальная цена контракта — 70 млн рублей

В Кировском районе Петербурга отремонтируют трамвайные пути на Корабельной улице. СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» объявило электронный аукцион на выполнение работ.

Как сообщает 11 августа пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, ремонт ожидает участок в 460 метров. Подрядчик должен будет отремонтировать и восстановить верхнее строение пути, заменить бетонный бордюрный камень и привести в порядок пешеходные ограждения вдоль трамвайных путей.

Начальная цена контракта на выполнение работ составляет 70,51 миллиона рублей.

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Комментарии (2)

mynine
Трамвайные пути привести в порядок - вещь хорошая, но вот большинство заборов нужно наоборот убирать.

Даже по нынешнему ГОСТу их надо ставить лишь на тротуарах и узких газонах рядом с остановками, переходами и тп
Все остальное - в топку. Плохой вид города, опасность для пешеходов при ДТП, ложное чувство автострады вместо городской улицы у водителей, провоцирующее превышать скорость.
261847251
Интересно, реально в России сделать трамвай с качеством движения хотя бы как на железной дороге?
На днях ехал по Московскому проспекту параллельно трамваю: так его мотало и болтало, что аж страшно становилось - не слетел бы с рельс!
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