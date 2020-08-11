Под Петербургом нашли останки не менее 11 детей. Их убили во время немецкой оккупации
Поисковики в Тосненском районе Ленобласти днем 11 августа проводят работы по раскопке захоронения времен Великой Отечественной войны. Судя по скелетам, принадлежат они подросткам.
О работах пишет 47news. Эксгумация проводится в 1-м Вериговском проезде в Шапках силами поискового отряда «Ягуар», на месте также находится областной Следственный комитет. Отмечается, что в яме, предварительно, останки 11 человек, на скелетах есть следы пулевых ранений.
Убитые дети, предположительно, были учащимися фабрично-заводского училища. Шапки немецкие войска оккупировали в августе 1941 года. На место захоронения краеведов и поисковиков вывел установленный в лесу крест.
Годом ранее в этой же местности нашли могилу, в которой обнаружили останки 73 военнослужащих.
Справка:
Поселок Шапки был захвачен фашистами 28 августа 1941 года. Местность вокруг использовали для размещения войск. Пленных задействовали в строительстве и ремонте дорог, позже переселяли в Прибалтику и Псковскую область, самых выносливых отправляли на работы в Германию. Осенью 1941 года в центре поселка повесили шестерых местных активистов, а председатель сельсовета и участковый были расстреляны. Оккупантам противостояли участники партизанских отрядов. 24 января 1944 года немцев из Шапок вытеснили части Омской 364 дивизии под командованием полковника Виктора Вержбицкого.