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11.08.2020 13:56
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Под Петербургом нашли останки не менее 11 детей. Их убили во время немецкой оккупации

Поисковики в Тосненском районе Ленобласти днем 11 августа проводят работы по раскопке захоронения времен Великой Отечественной войны. Судя по скелетам, принадлежат они подросткам.

О работах пишет 47news. Эксгумация проводится в 1-м Вериговском проезде в Шапках силами поискового отряда «Ягуар», на месте также находится областной Следственный комитет. Отмечается, что в яме, предварительно, останки 11 человек, на скелетах есть следы пулевых ранений.

Убитые дети, предположительно, были учащимися фабрично-заводского училища. Шапки немецкие войска оккупировали в августе 1941 года. На место захоронения краеведов и поисковиков вывел установленный в лесу крест.

Годом ранее в этой же местности нашли могилу, в которой обнаружили останки 73 военнослужащих.

Справка:

Поселок Шапки был захвачен фашистами 28 августа 1941 года. Местность вокруг использовали для размещения войск. Пленных задействовали в строительстве и ремонте дорог, позже переселяли в Прибалтику и Псковскую область, самых выносливых отправляли на работы в Германию. Осенью 1941 года в центре поселка повесили шестерых местных активистов, а председатель сельсовета и участковый были расстреляны. Оккупантам противостояли участники партизанских отрядов. 24 января 1944 года немцев из Шапок вытеснили части Омской 364 дивизии под командованием полковника Виктора Вержбицкого.

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Комментарии (3)

hal9000
Этих братских захоронений..смысл этих раскопок..экспертизу чтоли кто то будет делать??там уже концов не найти..бабки через этих поисковиков отмывают..я часто видел в регионах поисковики тока водку жрут ..толку от этих раскопок уже нет..это надо было сразу после войны..а так крест стоит ну поставить памятник..а копаться там сейчас идиотизм..
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