«Двухколесные» встретились на Ушаковском мосту: самокатчик догнал мотоциклиста
Курьезное ДТП наблюдали автомобилисты в Петербурге утром 11 августа. Среди стоявшего потока машин столкнулись два двухколесных транспортных средства. Авария попала на камеру видеорегистратора одного из автомобилей.
ДТП произошло на Ушаковском мосту в половине одиннадцатого часа утра, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Карина. На видеозаписи видно, как мотоциклист лавирует среди стоящих автомобилей, перестраиваясь к краю проезжей части — между машинами и поребриком. Но оказалось, что там уже ехал молодой человек на самокате. Он не успел затормозить и врезался в мотоциклиста.
В результате досталось и стоявшему рядом в крайнем ряду минивэну Volkswgen — его ударило самокатом. Самокатчик, судя по записи, серьезных травм не получил.