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11.08.2020 11:22
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«Двухколесные» встретились на Ушаковском мосту: самокатчик догнал мотоциклиста

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13645798" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Курьезное ДТП наблюдали автомобилисты в Петербурге утром 11 августа. Среди стоявшего потока машин столкнулись два двухколесных транспортных средства. Авария попала на камеру видеорегистратора одного из автомобилей.

ДТП произошло на Ушаковском мосту в половине одиннадцатого часа утра, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидица Карина. На видеозаписи видно, как мотоциклист лавирует среди стоящих автомобилей, перестраиваясь к краю проезжей части — между машинами и поребриком. Но оказалось, что там уже ехал молодой человек на самокате. Он не успел затормозить и врезался в мотоциклиста.

В результате досталось и стоявшему рядом в крайнем ряду минивэну Volkswgen — его ударило самокатом. Самокатчик, судя по записи, серьезных травм не получил.

Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_13645798" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (7)

ignik
С какой стати самокат - транспортное средство?! ТС двиэжется по дорогам. Согласно действуещим ПДД лица "использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты" приравнены к пешеходам.

Таким образом кегля, переходящая дорогу в неположенном месте, вдобавок вдоль, а не поперёк, впилилась в мотоциклиста. Который совершенно не ожидал обнаружить на дороге пешехода оборудованного куском мусора без тормозов.
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А то что самокату нечего делать на дороге вас не смущает?
hal9000
На самокате пер наверно под сотку..классно долбанулись..на повторе можно смотреть бесконечно..творчески как то подошли..и глупый фейс у мотоциклиста (наверно)..и фееричный полет носом вниз самокатчика..ещё нехватки в кадре водителя минивына..мол выходит так-да е..да вы офигели чтоли..
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