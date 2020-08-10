За тонировку «Лексуса» под Петербургом оштрафован бывший замначальника ГИБДД

Штраф в 500 рублей пришлось оплатить экс-заместителю начальника дорожной полиции Виктору Граневу. Его машину остановили коллеги в Тихвине, сообщает 10 августа 47news.



«Лексус», за рулем которого находился Гранев, сотрудники ГИБДД остановили 18 июля на Южной объездной дороге в Тихвине. Водителю сообщили о недопустимости тонировки передних боковых стекол. Техника зафиксировала пропускание света не больше шести процентов. Отметим, что норма прозрачности — не менее 70.



В отношении экс-замначальника составили протокол об административной ответственности, ему пришлось заплатить штраф в 500 рублей.

