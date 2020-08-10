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10.08.2020 18:08
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За тонировку «Лексуса» под Петербургом оштрафован бывший замначальника ГИБДД

Штраф в 500 рублей пришлось оплатить экс-заместителю начальника дорожной полиции Виктору Граневу. Его машину остановили коллеги в Тихвине, сообщает 10 августа 47news.

«Лексус», за рулем которого находился Гранев, сотрудники ГИБДД остановили 18 июля на Южной объездной дороге в Тихвине. Водителю сообщили о недопустимости тонировки передних боковых стекол. Техника зафиксировала пропускание света не больше шести процентов. Отметим, что норма прозрачности — не менее 70.

В отношении экс-замначальника составили протокол об административной ответственности, ему пришлось заплатить штраф в 500 рублей.

Внедорожник, которым управлял Виктор Гранев, стоит на балансе у фирмы, занимающейся грузоперевозками.

Виктор Гранев ушел в отставку в декабре 2015 года в связи с выходом на пенсию. До этого он проработал в должности замначальника УГИБДД больше 10 лет.

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Комментарии (1)

Юрий Смольянов
А кого волнует, кем был водитель в прошлом. Нарушил установленные правила, отвечай и не рыпайся. Он бы еще лосиные рога установил на крыше для красивости...
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