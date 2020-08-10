Сотрудники Россельхознадзора и Санкт-Петербургской таможни провели рейд по поиску запрещенной для ввоза в РФ продукции.
«По результатам контрольно-надзорных мероприятий государственные инспекторы Управления на Хасанском рынке Санкт-Петербурга изъяли более 44 килограммов сыра», — сообщается на сайте Россельхознадзора.
Сыры были ввезены в Россию из Италии, Бельгии, Эстонии и Литвы. После этого находку сожгли.
Российское продовольственное эмбарго было введено в 2014 году в ответ на санкции западных стран. В конце прошлого года Владимир Путин продлил действие эмбарго.