«По результатам контрольно-надзорных мероприятий государственные инспекторы Управления на Хасанском рынке Санкт-Петербурга изъяли более 44 килограммов сыра», — сообщается на сайте Россельхознадзора.

Сотрудники Россельхознадзора и Санкт-Петербургской таможни провели рейд по поиску запрещенной для ввоза в РФ продукции.

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Сыры были ввезены в Россию из Италии, Бельгии, Эстонии и Литвы. После этого находку сожгли.



Российское продовольственное эмбарго было введено в 2014 году в ответ на санкции западных стран. В конце прошлого года Владимир Путин продлил действие эмбарго.

