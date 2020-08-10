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10.08.2020 17:16
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На Хасанском рынке изъяли и сожгли более 44 кг сыра

Сотрудники Россельхознадзора и Санкт-Петербургской таможни провели рейд по поиску запрещенной для ввоза в РФ продукции.

«По результатам контрольно-надзорных мероприятий государственные инспекторы Управления на Хасанском рынке Санкт-Петербурга изъяли более 44 килограммов сыра», — сообщается на сайте Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям
Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям
Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Сыры были ввезены в Россию из Италии, Бельгии, Эстонии и Литвы. После этого находку сожгли.

Российское продовольственное эмбарго было введено в 2014 году в ответ на санкции западных стран. В конце прошлого года Владимир Путин продлил действие эмбарго.

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Комментарии (9)

teodor
Роспотребовцы небось съели, а написали, что сожгли!
Brit
При советской власти автомобиль был роскошью. Теперь сыр из коровьих сливок.
f0ntan
Это так называемое "союзное государство", которое союзным является лишь на словах, потому что Минск не признает ни Крым, ни наши контрсанкции и ввозит к нам через свою территорию эту санкционку
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