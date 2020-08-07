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07.08.2020 23:39
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Fitch подтвердило стабильные рейтинги РФ

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах на уровне "BBB".

Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.

Краткосрочные РДЭ в национальной и иностранной валютах подтверждены на уровне "F2", потолок странового рейтинга - "ВВВ", рейтинги эмитента долгосрочных приоритетных необеспеченных облигаций в национальной и иностранной валютах - "ВВВ".

Аналитики Fitch прогнозируют, что ВВП России упадет на 5,2% в 2020 году из-за влияния пандемии COVID-19. Сокращение добычи нефти в соответствии с соглашением ОПЕК+, вероятно, окажет негативное влияние примерно в 1 процентный пункт.

"Мы ожидаем в соответствии с нашим базовым сценарием, что рост экономики восстановится до 3,6% в 2021 году и до 2,5% в 2022 году, - говорится в сообщении. - Ослабление темпов роста мировой экономики и/или сильная новая волна коронавируса представляют собой понижательные риски в ближайшей перспективе".

"Мы расцениваем решение агентства Fitch Ratings о подтверждении долгосрочного кредитного рейтинга России по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB" со стабильным прогнозом как еще одно свидетельство того, что выстроенная в России макроэкономическая конструкция сохраняет устойчивость даже в условиях турбулентной внешней конъюнктуры, - сообщил министр финансов Антон Силуанов журналистам. - Показательно, что при пересмотре в 2020 году кредитных рейтингов стран СНГ Fitch Ratings в большинстве случаев принимало решения о понижении рейтинга или ухудшении прогноза по нему. Уже второе подряд подтверждение суверенного кредитного рейтинга России на инвестиционном уровне от агентств "большой тройки" свидетельствует о совпадении позиций агентств по оценке работы правительства Российской Федерации".

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Комментарии (1)

Youngmaster
Да не может быть! Вот увидите,доллар будет по 200 к лету 2015,кровавый рЫжЫм рухнет к осени 2015,а Россия распадется к 2017! Так Фъ писала в 2104 и особо вУмные комментаторы!
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