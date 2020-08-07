«Зенит» оформил требл, победив в Суперкубке

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч против «Локомотива» за Суперкубок в пятницу, 7 августа, в Москве. Петербуржцы победили со счётом 2:1.



Первый гол на 14 минуте после подачи Дугласа Сантоса забил головой Артем Дзюба. Вторым отличился на 69 минуте Магомед Оздоев. «Локомотива» ответил на это голом Ведрана Чорлуки на 72 минуте.

Это пятый в истории «Зенита» Суперкубок. Ранее команда брала этот трофей в 2008, 2011, 2015 и 2016 годах.

За 2020 год это уже третий титул петербургской команды, ставшей чемпионом РПЛ и обладателем Кубка России.