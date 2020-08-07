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07.08.2020 21:00
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«Зенит» оформил требл, победив в Суперкубке

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч против «Локомотива» за Суперкубок в пятницу, 7 августа, в Москве. Петербуржцы победили со счётом 2:1.

Первый гол на 14 минуте после подачи Дугласа Сантоса забил головой Артем Дзюба. Вторым отличился на 69 минуте Магомед Оздоев. «Локомотива» ответил на это голом Ведрана Чорлуки на 72 минуте.

Это пятый в истории «Зенита» Суперкубок. Ранее команда брала этот трофей в 2008, 2011, 2015 и 2016 годах.

За 2020 год это уже третий титул петербургской команды, ставшей чемпионом РПЛ и обладателем Кубка России.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (7)

aleksankov
Так супер кубок это турнир сезона 20/21, а РПЛ и КР - 19/20. Так что, если даже оставить за скобками, что требл - это кубок, чемпионат и еврокубок, все равно не стыкуется. Вот если бы в том году взяли Супер кубок, можно было б поговорить про требл.
Дмитрий.Хилл
Дебилам-журналистам Фонтанки стоит подучить матчасть,чтобы знать,что такое требл. Это ЛЧ надо выиграть, кроме своего чемпионата и кубка. А не фанерный суперкубок.
262227411
Да, резонный вопрос: а Петербуржцы играли?
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