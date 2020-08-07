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07.08.2020 21:05
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На Лесном обрушились балконы. Пострадавших развозят по больницам

В Выборгском районе Петербурга рухнули балконы жилого дома. На них находились люди.

Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург


Как стало известно «Фонтанке», вечером 7 августа на Лесном проспекте сотрудники компании «ПСК Реконструкция» демонтировали балконы пятиэтажного жилого дома. По предварительным данным, работы велись на разных этажах. Балкон на третьем не выдержал и рухнул.

На втором этаже в это время находился рабочий. Бетон придавил его и увлек вниз. Балкон первого этажа тоже упал.

В результате цепной реакции пострадали минимум два человека. Медики скорой помощи после осмотра пострадавших принимают решение о госпитализации их в Елизаветинскую больницу.

«ПСК Реконструкция» в 2020 году заключила с фондом капремонта серию контрактов на капремонт общего имущества многоквартирных домо с восстановлением отдельных элементов в связи с опасностью их обрушения.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (11)

alex-un
В Питере начался балконопад. Может быть причина этого пандемия?
262212281
ужас
ikors
“Балкон первого этажа тоже упал” ???!!! Дорогая Фонтанка, как и куда упал балкон первого этажа? Под землю что-ли ? Да и вообще-то есть ли в доме, о котором Вы пишите балконы на первом этаже?
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