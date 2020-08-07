Как стало известно «Фонтанке», вечером 7 августа на Лесном проспекте сотрудники компании «ПСК Реконструкция» демонтировали балконы пятиэтажного жилого дома. По предварительным данным, работы велись на разных этажах. Балкон на третьем не выдержал и рухнул.



На втором этаже в это время находился рабочий. Бетон придавил его и увлек вниз. Балкон первого этажа тоже упал.



В результате цепной реакции пострадали минимум два человека. Медики скорой помощи после осмотра пострадавших принимают решение о госпитализации их в Елизаветинскую больницу.

