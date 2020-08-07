На Лесном обрушились балконы. Пострадавших развозят по больницам
В Выборгском районе Петербурга рухнули балконы жилого дома. На них находились люди.
Как стало известно «Фонтанке», вечером 7 августа на Лесном проспекте сотрудники компании «ПСК Реконструкция» демонтировали балконы пятиэтажного жилого дома. По предварительным данным, работы велись на разных этажах. Балкон на третьем не выдержал и рухнул.
На втором этаже в это время находился рабочий. Бетон придавил его и увлек вниз. Балкон первого этажа тоже упал.
В результате цепной реакции пострадали минимум два человека. Медики скорой помощи после осмотра пострадавших принимают решение о госпитализации их в Елизаветинскую больницу.
«ПСК Реконструкция» в 2020 году заключила с фондом капремонта серию контрактов на капремонт общего имущества многоквартирных домо с восстановлением отдельных элементов в связи с опасностью их обрушения.